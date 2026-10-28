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Nevşehir Gülşehir'de sağanak sonrası Yeşilöz'de gökkuşağı ve şimşek görüntülendi

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde öğleden sonra başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın ardından köy üzerinde beliren yarım daire şeklindeki gökkuşağı ve geride çakan şimşek, evlerin üzerinde görüntülendi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görüntülendi.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde öğleden sonra başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağış sonrası köyün üzerinde beliren yarım daire şeklindeki gökkuşağı gökyüzünü renklendirirken aynı zamanda geride çakan şimşek de görüntüye yansıdı.

Gökkuşağı, evlerin üzerinde güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA
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