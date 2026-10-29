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Nevşehir Göreme'de kaya altında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı, ölü sayısı 3 oldu

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Nevşehir Göreme'de kaya altında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı, ölü sayısı 3 oldu
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Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi. Sağanak sonrası enkazda çalışmalar sürerken yaralanan 5 kişinin kentteki hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının enkazında yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yaralanan 5 kişinin kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Ekiplerin olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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