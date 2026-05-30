Nevşehir'deki 'hayvan kasabası'nda bu yıl 150 köpek sahiplendirildi

Nevşehir'de sahipsiz köpek sorununa çözüm amacıyla kamu kurumlarının işbirliğinde kurulan "hayvan kasabası"nda bu yıl 150 köpek sahiplendirildi.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliğince 2019 yılında kurulan ve kentte "hayvan kasabası" olarak bilinen 42 bin metrekare alana sahip bakımevinde 35 personel ile sahipsiz hayvanlara kontrollü yaşam imkanı sunuluyor.

Görevlilerce sokaklardan alınan sahipsiz köpekler, veteriner muayeneleri, gerekli tedavi ve aşılarının yapılmasının ardından bakımevinde koruma altına alınıyor.

Arınma, bakım, beslenme, tedavi, kısırlaştırma aşamalarından geçirilen köpekleri isteyen hayvanseverler sahiplenebiliyor.

Bu sene kapasitesi 250'den 2 bin 500'e çıkarılan "hayvan kasabası"nda oluşturulan "kedi evi"nde de sokaklardan alınan yaralı veya hastalık riski taşıyan kediler, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AA muhabirine, "hayvan kasabası" olarak tanımladıkları bakımevi ile hem kent sakinlerini sokaktaki tehlikeden uzak tuttuklarını hem de sahipsiz hayvanları doğal ortamlarına uygun şartlarda koruma altına aldıklarını söyledi.

Hayvanseverlerden destek ve tebrik aldıklarını anlatan Arı, "Sokak köpekleri, Türkiye'nin her bir tarafında ciddi problemler oluşturdu ve gerçekten acı görüntülere şahitlik ettik. Tabii onların canlarına da hürmet edip, evlatlarımızı da bu noktada muhafaza etmek durumundaydık. Devletimiz bu konuya köklü bir çözüm üretmek istedi ve sokak hayvanlarıyla alakalı kanun çıktı." dedi.

Arı, kanun çıkmadan önce de bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en güzel hayvan kasabasını biz oluşturduk demiştik. Orada hem hayvanlarımızın doğal ortamda hem de sağlıklı şekilde bakımlarının yapıldığı alan oluşturmuştuk. Toplarken ve bakımlarında hassasiyet gösterdik. Şu anda Nevşehir'de çok spesifik olabilir ama sokak hayvanları, sokak köpekleri problemi kalmamıştır. Daha önce de Türkiye'deki hayvanseverler, hayvan kasabamızı örnek gösteriyordu çünkü oraya estetik açıdan baktık. O yüzden zaten ismini de hayvan barınağı değil 'hayvan kasabası' olarak adlandırmıştık."

150 köpek sahiplendirildi

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Metin Başbuğ da bakımevinde köpeklerin sahiplendirme aşamasına kadar sürekli barındırıldığı bilgisini vererek, "İl genelindeki bütün köpekler bakımevimizde toplanıyor. Barınma, bakım, besleme, tedavi, kısırlaştırma gibi bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan hayvanların sahiplendirilmesi için ilgi bekliyoruz. Bu yıl yaklaşık 150 hayvanı sahiplendirdik." diye konuştu.

Bakımevini gezenlerden Hatice Tuncel ise özellikle yavruları kucaklarına alıp sevme imkanı bulduklarını belirterek, "Barınakta hayvanlara güzel bakılıyor ama sahipleri aldıkları hayvanları sokağa bırakmasa daha güzel olur. Hayvanları çok seviyorum." dedi.