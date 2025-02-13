Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi, 6 Yaralı
Nevşehir-Ürgüp kara yolunda buzlanma nedeniyle devrilen minibüste, sürücü ile 5 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Nevşehir- Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı minibüs, buzlanmanın olduğu Uçhisar Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada minibüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel