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Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi, 6 Yaralı

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Nevşehir-Ürgüp kara yolunda buzlanma nedeniyle devrilen minibüste, sürücü ile 5 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Nevşehir- Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı minibüs, buzlanmanın olduğu Uçhisar Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada minibüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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