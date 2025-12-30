Nevşehir Valisi Fidan'dan yılbaşı tedbirleri hakkında bilgilendirme

Nevşehir Valisi Ali Fidan, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vali Fidan, Nevşehir Valiliği Fuaye Salonu'nda yaptığı açıklamada, Nevşehirlilerin ve tatili kentte geçirecek yerli ve yabancı misafirlerin yılbaşını huzur, güven ve esenlik içerisinde karşılayabilmeleri için il genelinde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Emniyet, jandarma ve sağlık birimlerinin görevleri başında hizmetlerini sürdüreceklerini ifade eden Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet birimlerimizin sorumluluk alanındaki 33 uygulama noktasında, 48 trafik ve 71 asayiş ekibi olmak üzere 1135 personelimiz görev yapacak. Jandarma birimlerimizin sorumluluk sahasında ise 23 uygulama noktasında, 22 trafik ve 91 asayiş ekibiyle birlikte 587 personelimiz olmak üzere toplamda 1722 güvenlik personelimiz yeni yılda sahada olacaktır. Bu planlama ile ilimiz genelinde genel güvenlik, asayiş ve trafik yönünden güçlü bir tedbir mekanizması oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezinde 30 personelimiz, 19 istasyonda 4 hekim, 19 sürücü ve 40 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 63 kişilik 112 Acil Sağlık ekibi personelimiz ve 74 hekim, 560 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 634 kişilik sağlık personelimiz, yılbaşı süresince görev yapacaktır."

Fidan, konaklama tesisleri ve turizm alanlarında da güvenlik ve trafik tedbirlerinin güçlendirileceğini belirtti.

Yeni yıl dolayısıyla Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin ilde yoğun olarak bulunduğuna dikkati çeken Fidan, "Konaklama tesislerindeki doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 90 seviyelerine ulaşmıştır. Bu oranın yüzde 100'e ulaşacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Fidan'a programda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti.