Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Güncel Haberler

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

Otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Nevşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title