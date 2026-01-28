Haberler

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Güzelyurt Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Ü, R.K. tarafından kullanılan otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

R.K'nin kullandığı 38 RK 406 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Ü'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğan Ü, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
