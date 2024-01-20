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Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 32,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, iki uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Derinkuyu Nevşehir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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