Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 32,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, iki uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.