Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 32,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, iki uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.