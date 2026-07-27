Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 55 gram likit esrar, yaklaşık 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.