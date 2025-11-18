Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 40 Gözaltı

NEVŞEHİR'de polisin helikopter destekli düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 40 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 ay süren teknik takip sonucu Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese sabah saatlerinde operasyonda düzenlendi. 1 helikopter, 2 İHA, 3 dedektör köpeği ve 247 personelin katıldığı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 413 gram bonzai, 155 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 210 gram esrar ile 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,