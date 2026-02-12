Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 186,8 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, şüpheli E.O. tutuklandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gülşehir İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.O'nun yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese narkotik köpeği eşliğinde düzenlenen operasyonda, 186,8 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.O, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
