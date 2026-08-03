Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

NEVŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir, Avanos, Ürgüp ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 248 kök kenevir bitkisi, 274 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik hap ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı