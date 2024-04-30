Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 52 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde, 52 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.