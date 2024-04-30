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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 52 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde, 52 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Derinkuyu Jandarma Nevşehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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