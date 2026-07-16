Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu