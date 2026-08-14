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Uluslararası Medya Hacı Bektaş Veli'yi Anıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hacıbektaş'ta 14-16 Ağustos'ta düzenlenecek anma etkinlikleri için 6 Balkan ülkesinden 20 basın mensubunu ağırlayacak. Programda Alevi Bektaşi kültürü tanıtılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ' Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medya Programı' düzenlenecek.

14-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 'Medya Programı'nda; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan 20 basın mensubu bir araya gelecek. Uluslararası medya mensupları, kökleri Anadolu'da teşkil etmiş ve zaman içinde Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalara yayılmış ortak kültürel ve inanç mirası taşıyan Bektaşiliğin temel esaslarını daha yakından tanıyacak. Programın ilk gününde katılımcılar, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek olan ' Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'ne katılım sağlayacak. Programın ikinci gününde ise Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından basın buluşması gerçekleştirilecek. Basın buluşmasında Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, uluslararası basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Basın mensupları, Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'ni de ziyaret edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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