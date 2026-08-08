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Nevşehir'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde buğday yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu traktörün altında kalan Vahide Kızıltepe hayatını kaybetti, sürücü Oğuz Kızıltepe yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği buğday yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu Vahide Kızıltepe (51) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Kızıltepe ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 18.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Kayalar mevkisinde meydana geldi. Oğuz Kızıltepe'nin kontrolünü yitirdiği buğday yüklü traktör, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi Vahide Kızıltepe'nin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüsü ise ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Vahide Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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