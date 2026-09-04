Nevşehir'de Çevre Rahatsızlığına Trafik Uygulaması

Nevşehir'de emniyet ekiplerince çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik trafik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki sekiz ayrı noktada uygulama yaptı.

Uygulamada, 240 araç ve sürücü kontrol edilirken, kural ihlali ve eksiklerinden dolayı 29 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi, bir sürücünün belgesine el konuldu.

Kaynak: AA