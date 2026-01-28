Haberler

Nevşehir'de Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Doğan Ü., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

NEVŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Doğan Ü. (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Ü.'ye, Rümeysa K. idaresindeki 38 RK 406 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Ü., burada kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
