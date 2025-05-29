Nevşehir'de Trafik Kazası: 3'ü Ağır 7 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 3'ü Ağır 7 Yaralı
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, minibüs ve TIR çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

NEVŞEHİR'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri- Nevşehir yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 NV 525 plakalı TIR, 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 34 DPA 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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