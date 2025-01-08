Nevşehir'de baba ve oğlu kazada can verdi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta saat 12.00 sıralarında yürek yakan kaza meydana geldi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Osman Çelik'in kullandığı 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali K. yönetimindeki 50 AK 167 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki Yaşar K, Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.