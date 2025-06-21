Nevşehir'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 11 Yaralı
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Avanos ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Avanos ilçesi Kalaba beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 DP 4043 plakalı hafif ticari araç ile 38 EN 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 11 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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