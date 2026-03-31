Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Muhittin Karaca (68) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesi yakınlarında meydana geldi. Muharrem Karaduman (61) yönetimindeki 50 ADV 838 plakalı otomobil ile Muhittin Karaca idaresindeki 58 EC 361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Muhittin Karaca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Muharrem Karaduman tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı