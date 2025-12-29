Haberler

Nevşehir'de TIR şarampole devrildi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR, şarampole devrildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Aralık'ta saat 07.30 sıralarında Nevşehir ile Acıgöl ilçesi arasındaki kara yolunda Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kaza, 26 Aralık'ta saat 07.30 sıralarında Nevşehir ile Acıgöl ilçesi arasındaki kara yolunda Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 20 ALC 460 plakalı TIR, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da hasar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; TIR'ın şarampole devrildiği, bu sırada da dorsesinin savrulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
