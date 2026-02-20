Haberler

Nar Camii Kebir'in İstinat Duvarı Çöktü

Nar Camii Kebir'in İstinat Duvarı Çöktü
Güncelleme:
Nevşehir'in Nar beldesinde etkili olan sağanak sonrası tarihi Nar Camii Kebir'in istinat duvarı çöktü. Olay sonrası yapılan incelemelerde hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Nar beldesinde sağanak sonrası tarihi Nar Camii Kebir'in istinat duvarı çöktü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte 2 gün önce etkili olan sağanak sonrası, Nar beldesinde bulunan tarihi Nar Camii Kebir'in istinat duvarı çöktü. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik ile birlikte istinat duvarı çöken camide incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirme sonrasında açıklamalarda bulunan Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, "Yaşanan olay neticesinde alanında uzman teknik ekibimizle hasar tespiti için çalışmalarımıza başladık. Oluşan hasarın boyutu ve müdahale yöntemleri üzerine değerlendirmelerimizi Kapadokya Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuz ile birlikte yapacağız. Benzer hadiselerin yaşanmaması adına risk değerlendirmelerini gözden geçirerek, en kısa sürede onarım güçlendirme projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz. Yaşanan olay sebebiyle Belediye Başkanımız Süleyman Özçelik'e ve tüm Narlılara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan istinat duvarının çöktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
