Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Nevşehir Hacıbektaş'ta meydana gelen kazada süt tankeri ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken tanker şoförü gözaltına alındı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde süt tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken;tanker şoförü gözaltına alındı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Avuç köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen süt tankeri ile Fedai Çelebi yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobildeki Fedai Çelebi ile yanında yolcu olarak bulunan Ruhande Tandoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler kaza yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, tanker şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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