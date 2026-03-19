Haberler

Nevşehir'de şeker ve kolonya ikram edilen sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da geçirmek için araçlarıyla seyahat eden vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden jandarma, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Göreme-Çavuşin yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücü ve yolculara şeker ile kolonya ikram etti.

Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ekipler, vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlardan Özkan Yüksel, ailesiyle bayram tatili için Samsun'dan geldiklerini belirterek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyoruz ama iyi ki de gelmişiz, her şey çok güzel. Nazik bir karşılama oldu." dedi.

Ömer Balkan da jandarma tarafından ikramla karşılanmanın memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Davranışları, hitapları dört dörtlük. Jandarmayı seviyoruz." diye konuştu.

Uygulama noktasında durdurulan bir tur otobüsündeki İtalyan turistin, "İtalya'da ceza kesilmek için durdurulur, burada çikolata ikramı için durduruluyor." sözleri gülümsetti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, valilikte gazetecilere, bayram tatilinin huzur içinde geçirilebilmesi için bölge genelinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bayram süresince 202 ekip ve 2 bin 574 personelin görev yapacağını kaydeden Fidan, "Sağlık, güvenlik, ulaşım ve haberleşme alanlarında bayramda vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Nevşehir, turizmin yoğun olduğu bir ilimizdir. Özellikle yurt içinden birçok vatandaşımız bölgemizde olacaktır. Rezervasyonlara göre ilimizdeki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aşacağını öngörmekteyiz. Vatandaşlarımızın bayramı güven içinde geçirmeleri için en ince ayrıntısına kadar planladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

