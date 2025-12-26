Haberler

Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "rüşvet" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "rüşvet" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Nevşehir, İstanbul ve Karabük'te belirlenen 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda, Ç.Ç, N.E, Y.K. ve F.T. yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde ele geçirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular