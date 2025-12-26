Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "rüşvet" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "rüşvet" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Nevşehir, İstanbul ve Karabük'te belirlenen 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda, Ç.Ç, N.E, Y.K. ve F.T. yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde ele geçirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.