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Nevşehir'de Otomobil ve TIR Çarpıştı: 1 Ölü

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ile bir TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.