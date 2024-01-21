Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

NEVŞEHİR'de otomobil, aynı yönde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp-Nevşehir karayolu Saklı Bahçe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.E. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası traktörün römorku devrilirken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö. ile traktör sürücüsü Y.E. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ise kazada herhangi bir zarar görmedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.