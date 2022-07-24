Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. M.S. (79) yönetimindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, Avanos yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 HA 304 plakalı kum yüklü traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.S. yaşamını yitirdi, yanındaki eşi G.S. (74) ise ağır yaralandı. Yaralı G.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. AA / Dilaver Can - Güncel Nevşehir Güncel Haberler

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