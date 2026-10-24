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Nevşehir'de otomobil patates yüklü TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Nevşehir'de otomobil patates yüklü TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü Rahmi Tekin (67) ile yolcu Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti. Cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin (67) ile yanındaki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nevşehir- Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda meydana geldi. Adnan E. (64) yönetimindeki 50 AE 570 plakalı çekici, 50 AE 255 dorse plakalı patates yüklü TIR'a, kavşakta dönüş yaptığı sırada Rahmi Tekin yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile araçta yolcu konumunda bulunan Neriman Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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