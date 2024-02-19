Nevşehir'de Otomobil Devrildi, Kadın Sürücü Yaralandı
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, İnci B. yönetimindeki otomobil devrildi ve kadın sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü tedavi altına alındı.
İnci B. yönetimindeki 50 ADM 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sulusaray Kavşağı'nda yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.