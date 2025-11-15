Nevşehir'de Midibüs Devrildi: 14 Yaralı

NEVŞEHİR'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Raşitbey Mahallesi TOKİ bağlantı yolunda meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Abdullah A. yönetimindeki 50 EC 110 plakalı servis midibüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.