Haberler

Nevşehir'de acil iniş yapan microlighttaki pilot ve yolcu yaralandı

Nevşehir'de acil iniş yapan microlighttaki pilot ve yolcu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapan microlighttaki pilot ve yolcu yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Nevşehir'de motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapan microlighttaki (motorlu hafif hava aracı) pilot ve yolcu yaralandı.

Turistlere yönelik turda kullanılan microlight, Paşabağı mevkisinden kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızası verdi.

Göreme ve Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yapan hava aracındaki pilot Şuayip Şen (53) ile yolcu Özgecan Doğan (28) yaralandı.

Haber verilmesinin ardından alana jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralı pilot ve yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yaralı pilot ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Şen, şöyle konuştu:

"Bir yolcumuz uçuşunu gerçekleştirirken kalkıştan 10 dakika sonra motor arızası belirlendi. Pilot hızlı bir şekilde karar verip, acil iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 150 metrelik bir boş alanda inişini gerçekleştirirken son anda bir çukur görüyor. Bu çukura düşmemek adına hava aracını tekrar havalandırmak zorunda kalıyor. Daha sonra yavaş bir şekilde ilerideki çukura inişini emniyetli şekilde gerçekleştiriyor. Yolcumuzda ve pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Gerekli işlemler uygulandı."

Şen, sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlarla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Dernek açıklama yaptı, CHP'den gelecek parayı kabul etmeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi

İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada

Hızla gelip iş yerine daldı! Korku dolu anlar kamerada
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun'un ilk transferi Galatasaray'dan
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro