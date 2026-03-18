İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Nevşehir'de protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etmek amacıyla Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, Nevşehir'de protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu ile Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği (İYD) işbirliğinde "Aksa için Nevşehir omuz omuza" etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan katılımcılar, teravih namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde toplandı.

İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in İslam dünyasının kalbi kabul edilen Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail'in 1967 yılından beri ilk kez bu denli uzun süreli ve kapsamlı kapatma eyleminin yürekleri kanattığını dile getiren Sesli, "Gazze'de katliamlar hiçbir sınır, kural ve insani değer tanımamaktadır. İsrail sadece modern silahlarla değil, suyu keserek, gıdayı engelleyerek, hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekun yok etmeye çalışmaktadır. Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal ve kayıtsız şartsız açın. Kirli dosyalarınızın, şantaj ağlarınızın ve gizli ajandalarınızın bedelini, masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetmenize izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar atan grup, duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon