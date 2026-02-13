Haberler

Nevşehir'de kuvvetli rüzgar

Güncelleme:
Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Kavak Beldesi'ndeki bir ahırın çatısı da fırtınayla birlikte havaya savruldu.

NEVŞEHİR'de, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları uçtu.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası Atatürk Bulvarı'ndaki ağaçlar devrildi. Merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi'nde ise bir ahırın çatısı uçtu. Uçma anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
