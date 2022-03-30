Nevşehir'de Kütüphane Haftası'nda okullarda kitap dağıtıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Gülşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Her Mevsim Bisiklet" etkinliği, bu yıl "Okuyorum, öğreniyorum, geziyorum" temasıyla gerçekleştirildi.

Gülşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bisiklet Kulübü üyeleri ve bisikletli polisler, Kütüphane Haftası kapsamında kaymakamlık önünde düzenlenen etkinlikte, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat tarafından uğurlandı.

Kulüp üyeleri ve bisikletli polisler, gönüllülerden temin edilen hikaye kitapları ve bisiklet kullanım kılavuzu broşürlerini, bisiklete monte edilen römorklarla ilçede bulunan okullara taşıdı.

Zorlu yolları aşarak okul bahçesinde toplanan grup, öğrencilere bisiklet kullanma kurallarını anlattı.

Etkinliğe bisikleti ile katılan Gülşehir Milli Eğitim Müdürü Resul Çevik, Kütüphane Haftası kapsamında yaptıkları etkinlikte gönüllülük esasıyla bağışlanan kitapları, bisiklet kulübü üyelerinin katkıları ile okullara ulaştırdıklarını belirtti.

Bisiklet kulübü başkanı Mehmet Ulaş Özsoy ise düzenledikleri "Her Mevsim Bisiklet" etkinliğini bu yıl devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aynı zamanda okul okul gezerek hem bisiklet kullanımını özendirmeyi hem de okuma kültürünü çocuklara aşılamayı amaçladıklarını kaydeden Özsoy, "Etkinliğimize pandemi ile ara vermiştik, tekrar başladık. Sağlıklı yaşam, çevreyi koruma ve bisikletli bir hayat sürdürebilirliğini öğrencilerimize kazandırmak ve çevremizde bu duyarlılığı artırmak amacıyla bisiklet etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Etkinlik bitiminde okulları gezerek öğrencilerimize kitap hediye edeceğiz." diye konuştu.