Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Nevşehir Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'ndeki programda, Vali Hüseyin Kök, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kök, buradaki konuşmasında, bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olduğunu belirterek, seyahate çıkacaklara trafik kurallarına riayet etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.