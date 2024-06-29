Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi, 4 kişi yaralandı
Nevşehir'de Gülşehir istikametine seyir halinde olan bir hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan 06 AT 1661 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.