Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi KGYS kamerasında

Nevşehir'de sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Melih Ş. idaresindeki 50 ACG 295 plakalı otomobil ile seyir halindeyken cadde ortasında fark ettiği sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, KGYS kamerasınca kaydedilirken, görüntüde cadde ortasında bir köpeğin beklediği, yaklaşan otomobilin köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildiği görüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...