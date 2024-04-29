Nevşehir'de Kıyafet Hırsızı Penseyle Yakalandı

Nevşehir'de bir mağazada kıyafetlerin üzerindeki güvenlik alarmlarını penseyle kırarak hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Kentteki bir AVM'de kıyafetlerin üzerinde bulunan alarmların kırılarak bir köşeye atıldığını fark eden mağaza çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde bir kadının yanında getirdiği pense yardımıyla güvenlik alarmlarını kırdığının tespit edilmesi üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.F. olduğunu tespit etti.

E.F, ikametinde gözaltına alındı, mağazadan çaldığı kıyafetler evde yapılan aramada bulundu.

Gözaltına alınan E.F. mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine işlemlerinin ardından serbest kaldı.