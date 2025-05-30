Nevşehir'de Kafede Kargaşa: 5 Yaralı, 2 Tutuklu

Nevşehir'de Kafede Kargaşa: 5 Yaralı, 2 Tutuklu
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Nevşehir'de trafikte başlayan tartışma, bir kafede kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, 2 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 7 kişi için gözaltı kararı verildi.

NEVŞEHİR'de trafikte başlayan tartışma, kafede taşınarak kavgaya dönüştü. Istaka, sandalye ve bıçağın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.Ö. ile D.A.K. arasında selektör ve korna nedeniyle trafikte tartışma çıktı. Tartışma, E.Ö.'nün babasının ortak olduğu kafede kavgaya dönüştü. D.A.K.'nin darbedildiği öne sürülen kavgayı, çevredekiler ve kafe çalışanları ayırdı. Kafeden ayrılan D.A.K., bir süre sonra arkadaşları ve yakınları ile birlikte araçlarla tekrar cafeye geldi. Yine kafede kavga çıktı, sandalye, ıstaka gibi malzemeleri havada uçuştu.

7 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi ıstaka ve sandalye gibi malzemelerle yaralandı. D.A.K. ve arkadaşları kafeden ayrılırken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.F. ve M.Y. tutuklandı. 3 şüpheliden 1'i savcılıktan salıverildi, 2's, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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