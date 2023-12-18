Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 8 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title