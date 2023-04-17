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Nevşehir'de Kadir Gecesi idrak edildi

Nevşehir'de Kadir Gecesi idrak edildi

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Nevşehir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Nevşehir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kent merkezindeki tarihi Kurşunlu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.

Ürgüp ilçesindeki Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, tesbih namazı kılınıp dua edildi.

Belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşları programların ardından cami çıkışında kandil simidi dağıttı, ikramda bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Caner Yalçın - Güncel

Kadir Gecesi Nevşehir Cami Güncel Haberler

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