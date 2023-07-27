Nevşehir'de Kaçak ve Sahte Bandrollü İçki Operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, 61 şişe kaçak ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, kent merkezinde kaçak alkol satışı yapan şüpheliler tespit edildi. Operasyonda üç şüpheli yakalanırken, üzerinde sahte bandrol bulunan 61 şişe içki ele geçirildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında şüphelilere adli işlem başlatıldı.