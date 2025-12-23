Haberler

Nevşehir'de tarihi eser operasyonunda iki Tevrat ele geçirildi

Güncelleme:
Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, iki tarihi Tevrat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan dört kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki Tevrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu coğrafyasındaki tarihi ve kültürel mirasın korunması ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Göreme beldesinde bir araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde iki Tevrat ve dedektör arama çubuğu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.K, E.T, M.D. ve Ö.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kitaplar Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
