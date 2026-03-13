Haberler

Nevşehir'de Jandarma, Nefes Borusuna Kaçan Cismi Çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü M.L.A.'nın nefes borusuna bir cisim kaçtı. Jandarma personeli, uyguladığı Heimlich manevrası ile cismi çıkararak sürücünün hayatını kurtardı.

NEVŞEHİR'de park halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün nefes borusuna kaçan cisim, durumu fark eden jandarma personelinin yaptığı Heimlich manevrası ile çıkarıldı.

Olay, Ankara-Niğde otoyolunda bir servis alanında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte park halindeki hafif ticari aracında oturan M.L.A.'nın nefes borusuna cisim kaçtı. Araçtan inen sürücü M.L.A.'nın nefes almakta güçlük çektiğini gören jandarma personeli, Heimlich manevrası uyguladı. Böylece M.L.A.'nın nefes borusuna kaçan cisim çıkarıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!