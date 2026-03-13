Haberler

Nevşehir'de Jandarma, Nefes Borusuna Cisim Kaçan Sürücüye Müdahale Etti

Nevşehir'de Jandarma, Nefes Borusuna Cisim Kaçan Sürücüye Müdahale Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de park halindeki aracında nefes borusuna cisim kaçan sürücü, jandarmanın uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay, Ankara-Niğde otoyolunda meydana geldi.

NEVŞEHİR'de park halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün nefes borusuna kaçan cisim, durumu fark eden jandarma personelinin yaptığı Heimlich manevrası ile çıkarıldı.

Olay, Ankara- Niğde otoyolunda bir servis alanında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte park halindeki hafif ticari aracında oturan M.L.A.'nın nefes borusuna cisim kaçtı. Araçtan inen sürücü M.L.A.'nın nefes almakta güçlük çektiğini gören jandarma personeli, Heimlich manevrası uyguladı. Böylece M.L.A.'nın nefes borusuna kaçan cisim çıkarıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu kare tesadüf değilmiş!
Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi