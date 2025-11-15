Nevşehir'de İşçi Servisi Devrildi: 14 Yaralı
Nevşehir'de meydana gelen kazada, işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Sürücü Abdullah Ağmanalmaz yönetimindeki minibüs, kaygan yolda refüje çarparak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Abdullah Ağmanalmaz idaresindeki 50 EC 110 plakalı minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel