Haberler

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Alacaşar köyünde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Derviş K. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde iki otomobilin çarpıştığı kazada Derviş K. öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünün girişinde meydana geldi. Hüseyin A. idaresindeki 50 AEU 699 plakalı otomobil ile Derviş Küçüktüfekçi yönetimindeki 06 EE 9123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Derviş K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Derviş K.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

En önemli madde rafa kalktı! Bir kez daha masaya oturuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi

Dünya Kupası'na veda sonrası kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general bu kez bambaşka bir şeye kafayı taktı
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer